Chanson Benjamin Biolay Visiteurs Tournée acoustique Chartres
Chanson Benjamin Biolay Visiteurs Tournée acoustique Chartres samedi 24 janvier 2026.
Chanson Benjamin Biolay Visiteurs Tournée acoustique
Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 38 – 38 – 46 EUR
38
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 22:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Benjamin Biolay, figure majeure de la chanson française, a marqué le paysage musical avec dix albums mêlant pop, rock et chanson. Récompensé à plusieurs reprises aux Victoires de la Musique, il est reconnu comme l’un des artistes les plus influents de sa génération.
Après le succès de ses précédentes tournées, il revient sur scène avec son nouvel album Le Disque bleu. Ce projet sera présenté dans les plus beaux théâtres de France, dont le Théâtre de Chartres, au grand bonheur de son public fidèle. Tout public. 38 .
Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr
English :
Benjamin Biolay, a major figure in French chanson, has left his mark on the musical landscape with ten albums mixing pop, rock and chanson. Winner of several Victoires de la Musique awards, he is recognized as one of the most influential artists of his generation.
German :
Benjamin Biolay, eine der wichtigsten Figuren des französischen Chansons, hat die Musiklandschaft mit zehn Alben geprägt, die Pop, Rock und Chanson miteinander verbinden. Er wurde mehrfach mit dem Victoires de la Musique ausgezeichnet und gilt als einer der einflussreichsten Künstler seiner Generati
Italiano :
Benjamin Biolay, figura di spicco della chanson francese, ha lasciato il segno nel panorama musicale con dieci album che mescolano pop, rock e chanson. Vincitore di numerosi premi Victoires de la Musique, è riconosciuto come uno degli artisti più influenti della sua generazione.
Espanol :
Benjamin Biolay, gran figura de la chanson francesa, ha dejado su impronta en el panorama musical con diez álbumes que mezclan pop, rock y chanson. Ganador de varios premios Victoires de la Musique, es reconocido como uno de los artistas más influyentes de su generación.
L’événement Chanson Benjamin Biolay Visiteurs Tournée acoustique Chartres a été mis à jour le 2025-10-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES