Chanson Dix ans Théâtre du Château Eu samedi 31 janvier 2026.

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31 21:30:00

2026-01-31

De 10€ à 17€

Poignant, lunaire et drôle, Ben Hebert Larue joue avec l’éloquence de son corps acteur et de sa voix puissante pour tenir l’humain dans le creux de sa main. Après une belle et longue tournée avec l’album « Souffles », le trio de Ben Hebert Larue revient pour fêter ses 10 années d’existence. Une tournée unique, un concert inédit, dans lequel ils retraverseront des chansons choisies de leur discographie, mais avec de nouveaux arrangements, un coup de peinture fraîche et joyeuse ! Ce sera aussi l’occasion de sortir celles qui sommeillent, qui se sont écrites sur la route des tournées, des rencontres multiples, et qui n’attendent qu’une chose exister ! .

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr

