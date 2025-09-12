Chanson et poésie dans la grange la maison Güth Hoste

Vendredi 2025-09-12 20:00:00

2025-09-12 22:00:00

2025-09-12

Par Helma, duo formé par Hélène et Maryse au piano, et leur complice poète Roger West. Elles chantent Barbara, Brel, ou Léo Ferré et Mouloudji. Le spectacle s’intitule ‘Mais Dieu Que Les Roses Sont Belles‘. Une soirée poétique dans la douce intimité de la grange de la Maison Güth. Entrée libre, Chapeau pour les artistesAdultes

la maison Güth 12 rue Saint Jean Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 info@lamaisongueth.eu

English :

By Helma, a duo formed by Hélène and Maryse on piano, and their poet accomplice Roger West. They sing Barbara, Brel, Léo Ferré and Mouloudji. The show is entitled Mais Dieu Que Les Roses Sont Belles. A poetic evening in the gentle intimacy of the Maison Güth barn. Free admission, Hats off to the artists

German :

Von Helma, einem Duo, das aus Hélène und Maryse am Klavier und ihrem Dichterkollegen Roger West besteht. Sie singen Barbara, Brel, Léo Ferré und Mouloudji. Der Titel der Show lautet « Mais Dieu Que Les Roses Sont Belles ». Ein poetischer Abend in der sanften Intimität der Scheune des Güth-Hauses. Eintritt frei, Hut für die Künstler

Italiano :

Da Helma, un duo composto da Hélène e Maryse al pianoforte e dal loro complice poeta Roger West. Cantano Barbara, Brel, Léo Ferré e Mouloudji. Lo spettacolo si intitola Mais Dieu Que Les Roses Sont Belles. Una serata poetica nella dolce intimità del fienile della Maison Güth. Ingresso libero, tanto di cappello agli artisti

Espanol :

Por Helma, dúo compuesto por Hélène y Maryse al piano, y su cómplice poeta Roger West. Cantan Barbara, Brel, Léo Ferré y Mouloudji. El espectáculo se titula Mais Dieu Que Les Roses Sont Belles. Una velada poética en la suave intimidad del granero de la Maison Güth. Entrada gratuita, me quito el sombrero ante los artistas

