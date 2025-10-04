Chanson française théâtralisée Alexis HK et Benoît Dorémus Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Début : 2025-10-04 20:30:00

2025-10-04

Deux chanteurs sont dans leur loge.

Ils se préparent à monter sur scène.

Ils se parlent sur un ton exagérément affable, se vouvoient.

Ils échangent sur la vie, leur vie, ils se connaissent bien.

Ils se permettent de divaguer, de s’égarer, d’affabuler, de déraisonner.

Ils chantent, cherchent la rime et le bon mot pour se faire rire, se surprendre.

Ils naviguent entre indécence, poésie et autodérision.

Deux artistes sont dans leur loge et plongent avec délectation dans l’inavouable.

Réservation obligatoire au 02 35 13 16 54. .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

