CHANSON « GARCON S’IL VOUS PLAÎT »
Place de la Liberté Treillières Loire-Atlantique
Début : 2025-09-28 11:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Des chansons française à la demande pour ce trio de garçons
Cette nouvelle saison culturelle s’ouvre au cœur de ville, sous la nouvelle halle, pendant le marché dominical, avec Garçons s’il vous plaît ! Véritables « serveurs vocaux » a capella, ce trio traverses les répertoires de la chanson française et des grands classiques de films. Ils évoluent au milieu des spectateurs munis d’une ardoise de chansons à la demande. .
English :
French songs on demand for this trio of boys
German :
Französische Chansons auf Wunsch für dieses Jungen-Trio
Italiano :
Canzoni francesi su richiesta per questo trio di ragazzi
Espanol :
Canciones francesas a la carta para este trío de chicos
L’événement CHANSON « GARCON S’IL VOUS PLAÎT » Treillières a été mis à jour le 2025-09-19 par Pays Erdre Canal Forêt