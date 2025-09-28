CHANSON « GARCON S’IL VOUS PLAÎT » Treillières

CHANSON « GARCON S’IL VOUS PLAÎT » Treillières dimanche 28 septembre 2025.

Place de la Liberté Treillières Loire-Atlantique

Début : 2025-09-28 11:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Des chansons française à la demande pour ce trio de garçons

Cette nouvelle saison culturelle s’ouvre au cœur de ville, sous la nouvelle halle, pendant le marché dominical, avec Garçons s’il vous plaît ! Véritables « serveurs vocaux » a capella, ce trio traverses les répertoires de la chanson française et des grands classiques de films. Ils évoluent au milieu des spectateurs munis d’une ardoise de chansons à la demande. .

Place de la Liberté Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

French songs on demand for this trio of boys

German :

Französische Chansons auf Wunsch für dieses Jungen-Trio

Italiano :

Canzoni francesi su richiesta per questo trio di ragazzi

Espanol :

Canciones francesas a la carta para este trío de chicos

