Chanson, initiation à la danse bretonne et mini Fest-Noz Ferme Océ’âne Lanvéoc
dimanche 9 août 2026 · Lanvéoc
Informations pratiques
Lanvéoc
Chanson, initiation à la danse bretonne et mini Fest-Noz Ferme Océ’âne
Lieu-dit Kerael Lanvéoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:30:00
fin : 2026-08-09 21:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Chanson avec Les Choupi’s, goûter crêpes, visite (à partir de 15h)
Initiation à la danse avec le cercle Korollerien Kraon (18h30-19h30)
Mini fest-noz avec Serge Riou et Jacques Beauchamp (20h-21h30)
Participation à prix libre.
Repas partagé les soirs de mini fest noz.
Chacun apporte un plat salé et/où sucré.
Plus d’infos et réservations au 06 32 24 86 19 .
Lieu-dit Kerael Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 32 24 86 19
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English :
L’événement Chanson, initiation à la danse bretonne et mini Fest-Noz Ferme Océ’âne Lanvéoc a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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