Chanson intimiste avec Dentelle à l’École de musique – 7 mars, École de musique, Paris

Chanson intimiste avec Dentelle à l’École de musique – 7 mars Samedi 7 mars, 18h00 École de musique Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T18:00:00+01:00 – 2026-03-07T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T18:00:00+01:00 – 2026-03-07T19:00:00+01:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019c8bba-6c6f-71e0-b901-e597dded71cc (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans l’univers feutré et intimiste de Dentelle, chanteuse de chansons françaises, lors d’une soirée unique à l’École de musique. Accompagnée d’un piano et d’une guitare, Dentelle livre des textes poignants qui parlent du temps qui passe et des amours tissées. Dans la Salle Saint-Fargeau, profitez d’un cadre chaleureux et accueillant, avec seulement 20 places disponibles, pour une expérience musicale inoubliable. Réserver, c’est soutenir l’artiste et vivre un moment de partage authentique. 7 mars 2026 Salle Saint-Fargeau, Paris 20ème À partir de 10€, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019c8bba-6c6f-71e0-b901-e597dded71cc

École de musique Paris 20ème Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France

