Chanson Jeanne Cherhal Chartres samedi 15 novembre 2025.

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 27 – 27 – 41 EUR

Début : Samedi 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 22:30:00

2025-11-15

Artiste de scène accomplie, Jeanne Cherhal retrouve la route des concerts avec ses musiciens, après une tournée piano-voix consacrée à ses musiques de films préférées, qui l’a fait voyager de Cannes à Los Angeles.

Elle revient avec un nouvel album, réalisé par son complice Benjamin Biolay, composé de treize chansonneries aux sonorités libres, lumineuses et parfois groovy. Dans ce disque intime et affirmé, la chanteuse s’exprime avec sincérité, portée par l’expérience et les désirs de son âge. Ses retrouvailles avec Biolay, quinze ans après leur duo Brandt Rhapsodie, apportent une énergie nouvelle et promettent une aventure musicale enthousiasmante. Tout public. 27 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

An accomplished stage performer, Jeanne Cherhal is back on the concert circuit with her musicians, after a piano-vocal tour devoted to her favorite film scores, which took her from Cannes to Los Angeles.

German :

Nach einer Piano-Voice-Tour, die ihren Lieblingsfilmmusiken gewidmet war und sie von Cannes bis Los Angeles führte, kehrt Jeanne Cherhal mit ihren Musikern auf die Straße der Konzerte zurück.

Italiano :

Affermata interprete teatrale, Jeanne Cherhal torna a esibirsi con i suoi musicisti dopo un tour piano-voce dedicato alle sue colonne sonore preferite, che l’ha portata da Cannes a Los Angeles.

Espanol :

Intérprete consumada, Jeanne Cherhal vuelve al circuito de conciertos con sus músicos tras una gira de piano y voz dedicada a sus partituras cinematográficas favoritas, que la llevó de Cannes a Los Ángeles.

L’événement Chanson Jeanne Cherhal Chartres a été mis à jour le 2025-09-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES