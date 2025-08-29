Chanson « La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) » Ourville-en-Caux

Chanson « La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) » Ourville-en-Caux mercredi 4 février 2026.

Chanson « La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) »

1 place Jean Lepicard Ourville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

La Vie en vrai raconte la façon dont l’héritage poétique et politique d’Anne Sylvestre résonne dans le parcours de deux artistes trentenaires des années 2020.

On y retrouve en filigrane les chansons emblématiques ou plus confidentielles d’Anne Sylvestre, qui évoquent sans détour et souvent avec humour, les violences qui pèsent sur les corps comme sur les âmes féminines, la force de la sororité et du désir, la puissance sans cesse renouvelée de la création. Ainsi, à travers des textes auto-fictifs de Marie Fortuit et des arrangements de Lucie Sansen, on assiste à l’émergence d’un matrimoine puissant et percutant, à la naissance d’une constellation féministe, vectrice d’échos précieux et de voies nouvelles.

A 20h00, Salle des fêtes | Ourville-en-Caux

Durée 1H10

Tarifs C

12 ans + .

1 place Jean Lepicard Ourville-en-Caux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

English : Chanson « La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chanson « La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) » Ourville-en-Caux a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre