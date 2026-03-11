CHANSON LE CIRQUE DES MIRAGES

Fouzilhon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

A voir ainsi le grand Yanowski aux frontières de la transe, tendu vers le public, on songe immanquablement à Brel… Son complice, Fred Parker, est ce musicien de jazz dont les partitions s’émancipent avec désinvolture de tous les canons du genre. A entendre l’un et l’autre dérouler leurs chansons au-delà du réel, on songe aussi aux cabarets expressionnistes allemands. Explorateurs en fragile équilibre, sur le fil de la raison et de la déraison, leur Cirque des Mirages fait surgir un invisible qu’on ne soupçonnait même pas. Sur scène ils convoquent un cortège de personnages et d’histoires plus fascinantes les unes que les autres. Leurs chansons, tour à tour drôles, poétiques, insolentes, débridées, lyriques, fantasmagoriques, sont autant de scénettes qui nous conduisent dans les méandres de l’inconscient. Car nos deux alchimistes se sont donné pour mission d’explorer les mille facettes de l’âme humaine…

Plein tarif 14€ Réduit 10€. de 18 ans 6€. Adhésion 15€. Sur réservation. .

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie +33 6 69 38 49 34 resatdp@gmail.com

English :

Seeing the great Yanowski on the edge of his tanse, reaching out to the audience, one is inevitably reminded of Brel… His accomplice, Fred Parker, is that jazz musician whose scores casually emancipate themselves from all the canons of the genre. Listening to their songs brings to mind German cabarets.

Full price: 14? -Reduced 10?. under 18: 6? Membership: 15? On reservation

