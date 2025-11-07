Chanson Les fils du facteur Le Palace Rue des Trois Frères Nadeau Surgères

Chanson Les fils du facteur Le Palace Rue des Trois Frères Nadeau Surgères vendredi 7 novembre 2025.

Chanson Les fils du facteur Le Palace

Rue des Trois Frères Nadeau Espcace Culturel Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Des textes habiles, des mots émouvants ou amusants, entre humour et poésie, amour et mort ; le quatuor composant Les fils du facteur jongle avec des thématiques qui nous touchent.

.

Rue des Trois Frères Nadeau Espcace Culturel Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com

English :

Skilful lyrics, moving or amusing words, between humor and poetry, love and death; the quartet that makes up Les fils du facteur juggles with themes that touch us all.

German :

Geschickte Texte, rührende oder lustige Worte, zwischen Humor und Poesie, Liebe und Tod; das Quartett, aus dem Les fils du facteur besteht, jongliert mit Themen, die uns berühren.

Italiano :

Testi sapienti, parole commoventi o divertenti, tra umorismo e poesia, amore e morte; il quartetto che compone Les fils du facteur si destreggia con temi che toccano tutti noi.

Espanol :

Letras hábiles, palabras conmovedoras o divertidas, entre el humor y la poesía, el amor y la muerte; el cuarteto que forma Les fils du facteur hace malabarismos con temas que nos tocan a todos.

L’événement Chanson Les fils du facteur Le Palace Surgères a été mis à jour le 2025-09-08 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin