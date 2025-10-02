Chanson Magali RIPOLL Palais des Congrès de la Culture Loudéac

Chanson Magali RIPOLL Palais des Congrès de la Culture Loudéac dimanche 18 janvier 2026.

Chanson Magali RIPOLL

Palais des Congrès de la Culture Boulevard des Priteaux Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Concert de Magali Ripoll.

Pendant de nombreuses années, Magali Ripoll a accompagné plusieurs artistes sur scène tels que Charles Aznavour. Elle est surtout connue et appréciée du grand public en tant que chanteuse-musicienne de l’émission de France 2 N’oubliez pas les paroles !

Elle parcourt aussi les routes de l’hexagone pour se produire dans des salles de spectacles et lors de divers évènements festifs.

Sur scène, accompagnée d’un musicien, Magali Ripoll invite les spectateurs à partager un

moment de musique convivial. Au programme : un répertoire de tubes, reprises de chansons

françaises et internationales, entremêlé de compositions de son album L’amour des lamentations et d’un jeu de blind-test. Le public, s’il le souhaite, peut se transformer en chorale et chanter avec elle. Un dimanche après-midi musical, ludique et joyeux, à partager en famille.

Durée 1 h 45

Tarif B + 16 € 20 € 23 € .

Palais des Congrès de la Culture Boulevard des Priteaux Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 65 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chanson Magali RIPOLL Loudéac a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de tourisme Bretagne Centre