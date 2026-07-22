UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Cosme-en-Vairais

Chanson plus Bifluorée Saint-Cosme-en-Vairais

vendredi 13 novembre 2026 · Saint-Cosme-en-Vairais

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
72110 Saint-Cosme-en-Vairais
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Cosme-en-Vairais

Chanson plus Bifluorée

Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Chanson plus Bifluorée
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Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 05  centreculturelvairais@wandoo.fr

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English :

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L’événement Chanson plus Bifluorée Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Maine Saosnois