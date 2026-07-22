AGENDA · Saint-Cosme-en-Vairais
Chanson plus Bifluorée Saint-Cosme-en-Vairais
vendredi 13 novembre 2026 · Saint-Cosme-en-Vairais
Informations pratiques
Saint-Cosme-en-Vairais
Chanson plus Bifluorée
Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Chanson plus Bifluorée
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Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 05 centreculturelvairais@wandoo.fr
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English :
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L’événement Chanson plus Bifluorée Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Maine Saosnois