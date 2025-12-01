Chanson Poésie Coeur Non Stop

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 19:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Une escapade musical au coeur des Archives de Bourges !

Les Archives départementales accueillent le spectacle “Cœur Non Stop”, une soirée mêlant chanson et poésie avec Avril Milvoy (du lyrique au rock) et Armande Ferry-Wilczek (musique vivante, sensible et profondément humaine)

Une soirée artistique gratuite, ouverte à tous, pour découvrir deux voix singulières et généreuses. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 87 27 64 double.coeur18@orange.fr

English :

A musical escapade in the heart of the Bourges Archives!

L’événement Chanson Poésie Coeur Non Stop Bourges a été mis à jour le 2025-12-03 par OT BOURGES