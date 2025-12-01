Chanson Poésie Coeur Non Stop Bourges
Chanson Poésie Coeur Non Stop
Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-11 19:00:00
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Une escapade musical au coeur des Archives de Bourges !
Les Archives départementales accueillent le spectacle “Cœur Non Stop”, une soirée mêlant chanson et poésie avec Avril Milvoy (du lyrique au rock) et Armande Ferry-Wilczek (musique vivante, sensible et profondément humaine)
Une soirée artistique gratuite, ouverte à tous, pour découvrir deux voix singulières et généreuses. .
Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 87 27 64 double.coeur18@orange.fr
English :
A musical escapade in the heart of the Bourges Archives!
