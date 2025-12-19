Chanson September Cohen Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Chanson September Cohen Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François vendredi 13 février 2026.

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne

Tarif : 13 – 13 – 21 EUR

Début : 2026-02-13 21:00:00
2026-02-13

21h.Tout public
Hommage à Léonard Cohen par Eric Lareine, Nicolas Jules et Pascal Maupeu.

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est  

