Chansons au luth et à la vièle du Moyen-Age à l'époque baroque L'Improbable Café Plestin-les-Grèves vendredi 25 juillet 2025.

L'Improbable Café 3 Porjou Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor

2025-07-25 20:00:00

2025-07-25 21:00:00

2025-07-25

Jeanne-Marie GILBERT explore l’art du chant accompagné au luth, à la guiterne et à la vièle. Son programme revisite chansons médiévales, poésies de la Renaissance et airs baroques offrant un voyage poétique et musical des XIIIe au XVIIe siècles. .

L’Improbable Café 3 Porjou Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

