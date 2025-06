Chansons d’Amour Paluel 16 juillet 2025 18:30

Seine-Maritime

Chansons d’Amour Le Clos des Fées Paluel Seine-Maritime

Musique de Gabriel Fauré, Henri Duparc, Claude Debussy, Maurice Ravel, Francis Poulenc

Avec Kimberley Böttger-Soller, mezzo soprano, Roman Hoza bariton et Stephen Harisson au piano

Sur réservation , gratuit

Le Clos des Fées

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

English : Chansons d’Amour

Music by Gabriel Fauré, Henri Duparc, Claude Debussy, Maurice Ravel, Francis Poulenc

With Kimberley Böttger-Soller, mezzo soprano, Roman Hoza baritone and Stephen Harisson, piano

By reservation , free of charge

German :

Musik von Gabriel Fauré, Henri Duparc, Claude Debussy, Maurice Ravel und Francis Poulenc

Mit Kimberley Böttger-Soller, Mezzosopran, Roman Hoza Bariton und Stephen Harisson am Klavier

Mit Reservierung , kostenlos

Italiano :

Musiche di Gabriel Fauré, Henri Duparc, Claude Debussy, Maurice Ravel, Francis Poulenc

Con Kimberley Böttger-Soller, mezzo soprano, Roman Hoza baritono e Stephen Harisson al pianoforte

Su prenotazione, gratuito

Espanol :

Música de Gabriel Fauré, Henri Duparc, Claude Debussy, Maurice Ravel, Francis Poulenc

Con Kimberley Böttger-Soller, mezzo soprano, Roman Hoza barítono y Stephen Harisson al piano

Previo acuerdo , gratuito

