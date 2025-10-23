Chansons de l’instant Porjou Plestin-les-Grèves

Chansons de l’instant Porjou Plestin-les-Grèves jeudi 23 octobre 2025.

Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-23 18:30:00

fin : 2025-10-23 20:30:00

2025-10-23

Laurent Berger en concert.

Auteur, compositeur depuis plus de vingt cinq ans dans un registre de chansons poétiques en français.

18h30 Première partie ”Sortie d’atelier” Restitution de l’atelier d’écriture de chansons animé par Laurent Berger .

Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

