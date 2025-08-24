Chansons de terre et de mer LE MALOK Kerlouan
Chansons de terre et de mer LE MALOK Kerlouan dimanche 24 août 2025.
Chansons de terre et de mer
LE MALOK 14 RUE DE LA CÔTE DES LEGENDES Kerlouan Finistère
Début : 2025-08-24 17:00:00
fin : 2025-08-24 19:30:00
2025-08-24
Jean-Michel Brac, accompagné de son pianiste Patrick Pernet, naviguera au MALOK à Kerlouan. A bord, chansons de Tri Yann, Brassens, … et Brac pour accoster à l’Ile de Batz, Goulven, Brest, Meneham…
Venez souquer ferme ! .
LE MALOK 14 RUE DE LA CÔTE DES LEGENDES Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 83 98 76
