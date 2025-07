Chansons des mondes rue de la Cour du Roi Dauphin Buis-les-Baronnies

Chansons des mondes rue de la Cour du Roi Dauphin Buis-les-Baronnies mercredi 23 juillet 2025.

Chansons des mondes

rue de la Cour du Roi Dauphin Cloître des Dominicains Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23 18:00:00

fin : 2025-07-23 19:15:00

Date(s) :

2025-07-23

Chansons des mondes. Duo voix guitare. C’est à un voyage musical que nous vous invitons, avec des escales en Espagne, au Portugal, au Cap Vert, en Argentine, au Pérou…

.

rue de la Cour du Roi Dauphin Cloître des Dominicains Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes valouchka26@gmail.com

English :

Chansons des mondes. Voice-guitar duo. We invite you on a musical journey, with stops in Spain, Portugal, Cape Verde, Argentina, Peru…

German :

Lieder aus den Welten. Duo mit Stimme und Gitarre. Wir laden Sie zu einer musikalischen Reise ein, mit Zwischenstopps in Spanien, Portugal, den Kapverden, Argentinien, Peru…

Italiano :

Canzoni da tutto il mondo. Duetto voce e chitarra. Vi invitiamo in un viaggio musicale, con tappe in Spagna, Portogallo, Capo Verde, Argentina, Perù…

Espanol :

Canciones de todo el mundo. Dúo de voz y guitarra. Te invitamos a un viaje musical, con paradas en España, Portugal, Cabo Verde, Argentina, Perú…

L’événement Chansons des mondes Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale