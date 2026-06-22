Chansons d’été avec le Bras Band de Charente Saint-Estèphe
Chansons d’été avec le Bras Band de Charente Saint-Estèphe mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Estèphe
Chansons d’été avec le Bras Band de Charente
Château de Puycharnaud Saint-Estèphe Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Ouverture des portes à 18h, début du concert 20h. Buvette et Food truck. Réservation obligatoire sur HelloAsso. .
Château de Puycharnaud Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 66 32 83 info@chateaupuycharnaud.com
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English : Chansons d’été avec le Bras Band de Charente
L’événement Chansons d’été avec le Bras Band de Charente Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-06-22 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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