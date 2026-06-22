Chansons d’été avec le Bras Band de Charente Saint-Estèphe mercredi 8 juillet 2026.

Saint-Estèphe

Chansons d’été avec le Bras Band de Charente

Château de Puycharnaud Saint-Estèphe Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Ouverture des portes à 18h, début du concert 20h. Buvette et Food truck. Réservation obligatoire sur HelloAsso. .

Château de Puycharnaud Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 66 32 83 info@chateaupuycharnaud.com

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English : Chansons d’été avec le Bras Band de Charente

L’événement Chansons d’été avec le Bras Band de Charente Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-06-22 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin