Chansons d’ici, chansons d’ailleurs Cinéma Le Félix Labouheyre

Cinéma Le Félix 2 rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre Landes

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

La scène du Félix s’animera des poésies engagées portées entre fusion latine avec le CUARTETO TAFI et chanson française avec MAKJA.

Le CUARTETO TAFI nous livre une musique moderne, ambitieuse et personnelle. Aux chants espagnols douce nostalgie de l’exil argentin de la chanteuse s’ajoutent les sons de la Méditerranée orientale, du bouzouki grec à la douceur de la guitare flamenca, en passant par les rythmes endiablés des percussions afro-latines. À la fois poétiques et engagés, leurs chansons résonnent comme un hymne à la vie et à ses joies essentielles.

MAKJA est un amoureux des mots, un défenseur de la langue française, un beau parleur qui a du fond et qui touche nos valeurs. La scène est son ring. Il y combat nos travers sociétaux, nos dérives collectives. Ce bordelais transcende notre humanité et y hurle son espoir pour nous embarquer vers de nouveaux élans collectifs et musicaux. .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 culturemairie@labouheyre.fr

English : Chansons d’ici, chansons d’ailleurs

The Félix stage comes alive with the poetry of Latin fusion with CUARTETO TAFI and French chanson with MAKJA.

German : Chansons d’ici, chansons d’ailleurs

Die Bühne des Felix wird von engagierter Poesie belebt, die zwischen Latin Fusion mit dem CUARTETO TAFI und französischem Chanson mit MAKJA getragen wird.

Italiano :

Il palco del Félix sarà animato dalla poesia della fusion latina con CUARTETO TAFI e dalla chanson francese con MAKJA.

Espanol : Chansons d’ici, chansons d’ailleurs

El escenario Félix vivirá la poesía de la fusión latina con CUARTETO TAFI y la chanson francesa con MAKJA.

