Chansons dystopiques sortie de résidence Vézelay

Chansons dystopiques sortie de résidence

4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Début : 2025-10-17 20:00:00

Un duo voix-saxophone singulier dans un écrin jazz-poétique qui explore les fractures d’un monde en mutation. Entre beauté troublante et chaos sonore. Chansons dystopiques esquisse la bande originale d’un futur incertain. Distribution

Loïs le Van chant, Alban Darche saxophone .

4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30

