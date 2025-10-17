Chansons dystopiques sortie de résidence Vézelay
Chansons dystopiques sortie de résidence Vézelay vendredi 17 octobre 2025.
Chansons dystopiques sortie de résidence
4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Un duo voix-saxophone singulier dans un écrin jazz-poétique qui explore les fractures d’un monde en mutation. Entre beauté troublante et chaos sonore. Chansons dystopiques esquisse la bande originale d’un futur incertain. Distribution
Loïs le Van chant, Alban Darche saxophone .
4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30
