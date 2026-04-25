CHANSONS ET MÉLODIES DE LA RENAISSANCE À NOS JOURS ÉGLISE SAINT JOSEPH DE BALMA Balma
CHANSONS ET MÉLODIES DE LA RENAISSANCE À NOS JOURS ÉGLISE SAINT JOSEPH DE BALMA Balma vendredi 12 juin 2026.
Balma
CHANSONS ET MÉLODIES DE LA RENAISSANCE À NOS JOURS
ÉGLISE SAINT JOSEPH DE BALMA Avenue Pierre Coupeau Balma Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Découvrez les plus belles mélodies des répertoires italien, français et romantique allemand !
Avec le groupe vocal Equinoxe, profitez des oeuvres de Caldara à Riz Ortolani en passant par Verdi, de Josquin des Près à Desbussy et de Schumann à Brahms.
Le concert sera sous la direction de Ghilaine DUSSOURD avec un accompagnemant au piano par Francis ARROUY. 12 .
ÉGLISE SAINT JOSEPH DE BALMA Avenue Pierre Coupeau Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie vocalequinoxe@hotmail.com
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English :
Discover the most beautiful melodies from the Italian, French and German Romantic repertoires!
L’événement CHANSONS ET MÉLODIES DE LA RENAISSANCE À NOS JOURS Balma a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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