Chansons et vagabonds Lanans samedi 18 octobre 2025.

11 Grande Rue Lanans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18 19:00:00

Qui a dit qu’il fallait forcément le noir, les rideaux rouges, le velours et les projecteurs pour

qu’existe un spectacle? Au fond, qu’est-ce que le spectacle s’il n’est un espace d’échange et de création où le public et les artistes sont parties prenantes, lors d’un rendez-vous, d’une même volonté de se rencontrer ?

Autour du répertoire collectif de la chanson française, venez faire tomber le quatrième mur avec le quatuor A Bocca Chiusa et embarquez pour un récit musical ensemble ! .

11 Grande Rue Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 77 45 chezlaptitesuzanne@gmail.com

