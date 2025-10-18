Chansons et vagabonds Lanans
Chansons et vagabonds
11 Grande Rue Lanans Doubs
Tarif : – – EUR
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Qui a dit qu’il fallait forcément le noir, les rideaux rouges, le velours et les projecteurs pour
qu’existe un spectacle? Au fond, qu’est-ce que le spectacle s’il n’est un espace d’échange et de création où le public et les artistes sont parties prenantes, lors d’un rendez-vous, d’une même volonté de se rencontrer ?
Autour du répertoire collectif de la chanson française, venez faire tomber le quatrième mur avec le quatuor A Bocca Chiusa et embarquez pour un récit musical ensemble ! .
11 Grande Rue Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 77 45 chezlaptitesuzanne@gmail.com
