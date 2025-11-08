Chansons françaises avec Bruno Perrin Café de la Forge Guillac

Chansons françaises avec Bruno Perrin

Café de la Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Entre ballades et chansons rock, Bruno Perrin (chant, guitare et piano) joue ses compositions et des reprises rendues célèbres par leurs créateurs Lavilliers, Nougaro, Higelin, Brassens.

Bruno Perrin est auteur-compositeur-interprète. Il a participé à divers projets artistiques en composant pour le théâtre et la danse. Il a publié un livret de ses textes et plusieurs CD de ses chansons, dont le dernier Paradis & Paradoxes , est paru en octobre 2022.

Prix ​​libre et conscient au chapeau .

Café de la Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

