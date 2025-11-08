Chansons françaises avec Bruno Perrin Café de la Forge Guillac
Chansons françaises avec Bruno Perrin
Café de la Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Entre ballades et chansons rock, Bruno Perrin (chant, guitare et piano) joue ses compositions et des reprises rendues célèbres par leurs créateurs Lavilliers, Nougaro, Higelin, Brassens.
Bruno Perrin est auteur-compositeur-interprète. Il a participé à divers projets artistiques en composant pour le théâtre et la danse. Il a publié un livret de ses textes et plusieurs CD de ses chansons, dont le dernier Paradis & Paradoxes , est paru en octobre 2022.
Prix libre et conscient au chapeau .
Café de la Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
