CHANSONS GOURMANDES Salle Tarbouriech Sète

CHANSONS GOURMANDES

Salle Tarbouriech Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le duo pétillant Sucrée-Salée vous ouvre les portes de la grande chanson française.

Le duo pétillant Sucrée-Salée vous ouvre les portes de la grande chanson française.Avec Laeticia Jollet au piano et Carole Gayraud au chant, elles nous proposent un voyage chaleureux où se mêlent émotion, humour et énergie. Leur complicité apporte une touche cabaret qui donne un souffle nouveau aux classiques.Au fil du concert, on retrouve avec plaisir les univers de Aznavour, Nougaro, Legrand, Fugain, Anne Sylvestre, Maurane, Michel Berger, Nicole Croisille, et bien d’autres qui ont marqué nos mémoires. Des ballades qui touchent droit au cœur aux morceaux plus rythmés qui donnent envie de battre la mesure, tout est interprété avec élégance et authenticité.Plus qu’un simple récital, c’est une parenthèse gourmande, pleine de charme et de surprises, où chaque chanson est servie comme une petite douceur. Un moment convivial, vivant et accessible à tous les amoureux de la chanson française. .

Salle Tarbouriech Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 08 48 91 39 clubgbrassens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The sparkling duo Sucrée-Salée opens the doors to great French chanson.

L’événement CHANSONS GOURMANDES Sète a été mis à jour le 2026-01-24 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE