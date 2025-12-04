Chansons humour Inavouable La Ferté-Bernard
Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2025-12-04 20:00:00
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Deux chanteurs qui, dans l’intimité de leur loge, discutent avant de monter sur scène.
Avec une politesse exagérée, ils se confient, se taquinent, divaguent, déraisonnent et ils chantent bien sûr ! A la recherche de la rime parfaite, du bon mot qui fait mouche, Alexis HK et Benoît Dorémus naviguent entre poésie et indécence avec humour et autodérision.
Le public est invité à un moment en coulisse en compagnie d’un duo qui exprime avec malice ce qu’on ne dit généralement jamais à haute voix. Tarifs 18€ 15€ 8€ Durée 1 h 15.
Photo ©Frank Loriou .
Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 46 46
