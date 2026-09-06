Informations pratiques

Gignac

CHANSONS IMPOSSIBLES

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Quand les fantômes de la variété française reviennent pour rendre hommage aux artistes d’aujourd’hui.

Il revient ! Après l’avoir découvert en avant-première lors d’une Pochette Surprise en mars 2026, Benoit Carré, musicien & expert au Comité IA du Ministère de la Culture (2024) est de retour au Sonambule avec ses Chansons Impossibles ! .

2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 9 70 14 48 02 billetterie@lesonambule.fr

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English : CHANSONS IMPOSSIBLES

When the legends of French variety return to pay tribute to today’s artists.

L’événement CHANSONS IMPOSSIBLES Gignac a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT