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AGENDA · Gignac

CHANSONS IMPOSSIBLES Gignac

vendredi 6 novembre 2026 · Gignac

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Adresse
2 Avenue du Mas Salat
Ville
34150 Gignac
Département
Hérault
Tarif
10 10 10

Gignac

CHANSONS IMPOSSIBLES

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-06

Quand les fantômes de la variété française reviennent pour rendre hommage aux artistes d’aujourd’hui.
Il revient ! Après l’avoir découvert en avant-première lors d’une Pochette Surprise en mars 2026, Benoit Carré, musicien & expert au Comité IA du Ministère de la Culture (2024) est de retour au Sonambule avec ses Chansons Impossibles !   .

2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 9 70 14 48 02  billetterie@lesonambule.fr

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English : CHANSONS IMPOSSIBLES

When the legends of French variety return to pay tribute to today’s artists.

L’événement CHANSONS IMPOSSIBLES Gignac a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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