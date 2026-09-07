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« Chansons inoubliables » au site des troglodytes, Théâtre de verdure, site troglodytique,, Châteauneuf-sur-Isère

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de verdure, site troglodytique, · Châteauneuf-sur-Isère

« Chansons inoubliables » au site des troglodytes, Théâtre de verdure, site troglodytique,, Châteauneuf-sur-Isère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre de verdure, site troglodytique,
Adresse
8 Bis Rte des Beaumes 26300 Châteauneuf sur Isère
Ville
26300 Châteauneuf-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
Participation au chapeau

« Chansons inoubliables » au site des troglodytes Samedi 19 septembre, 18h00 Théâtre de verdure, site troglodytique, Drôme

Participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Chansons inoubliables, de Brassens à Cabrel…

Théâtre de verdure, site troglodytique, 8 Bis Rte des Beaumes 26300 Châteauneuf sur Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Site troglodytique Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://chato9histoireetpatrimoine@gmail.com Théâtre de verdure aménagé sur l’emplacement d’une carrière à ciel ouvert 400 m à partir de la place de l’Isère
Chansons inoubliables, de Brassens à Cabrel…

© CHP

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