« Chansons inoubliables » au site des troglodytes, Théâtre de verdure, site troglodytique,, Châteauneuf-sur-Isère
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de verdure, site troglodytique, · Châteauneuf-sur-Isère
Informations pratiques
« Chansons inoubliables » au site des troglodytes Samedi 19 septembre, 18h00 Théâtre de verdure, site troglodytique, Drôme
Participation au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Chansons inoubliables, de Brassens à Cabrel…
Théâtre de verdure, site troglodytique, 8 Bis Rte des Beaumes 26300 Châteauneuf sur Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Site troglodytique Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://chato9histoireetpatrimoine@gmail.com Théâtre de verdure aménagé sur l’emplacement d’une carrière à ciel ouvert 400 m à partir de la place de l’Isère
Chansons inoubliables, de Brassens à Cabrel…
© CHP
À voir aussi à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme)
- Racontines jeune public Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère 16 septembre 2026
- Visite commentée des carrières de molasse et des abris troglodytiques Journées Européennes du Patrimoine Rdv devant la Mairie Châteauneuf-sur-Isère 18 septembre 2026
- Visite commentée des carrières de molasse et des abris troglodytiques, Carrières de molasse et abris troglodytiques de Chateauneuf sur Isère, Châteauneuf-sur-Isère 18 septembre 2026
- BERGER STORY – O LAC Chateauneuf Sur Isere 19 septembre 2026
- Concert Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au site des troglodytes Journées Européennes du Patrimoine Théâtre de verdure, site troglodytique Châteauneuf-sur-Isère 19 septembre 2026