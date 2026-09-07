Informations pratiques

« Chansons inoubliables » au site des troglodytes Samedi 19 septembre, 18h00 Théâtre de verdure, site troglodytique, Drôme

Participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Chansons inoubliables, de Brassens à Cabrel…

Théâtre de verdure, site troglodytique, 8 Bis Rte des Beaumes 26300 Châteauneuf sur Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Site troglodytique Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://chato9histoireetpatrimoine@gmail.com Théâtre de verdure aménagé sur l’emplacement d’une carrière à ciel ouvert 400 m à partir de la place de l’Isère

Chansons inoubliables, de Brassens à Cabrel…

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