Chansons langue des signes

Place Diderot Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Tout public

Chansons de la nouvelle année en langue des signes Française. .

Place Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 49

English :

L’événement Chansons langue des signes Langres a été mis à jour le 2025-12-01 par Antenne du Pays de Langres