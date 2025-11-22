Chansons « On chante à la Lune Rousse La Lune Rousse Saint-Voir
Chansons « On chante à la Lune Rousse La Lune Rousse Saint-Voir samedi 22 novembre 2025.
Chansons « On chante à la Lune Rousse
La Lune Rousse 10, le bourg Saint-Voir Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Reprises de chanteurs et chanteuses qui ont marqué l’univers musical de la chansons françaises.
.
La Lune Rousse 10, le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74
English :
Covers of singers who have left their mark on the musical world of French chanson.
German :
Coverversionen von Sängern und Sängerinnen, die die musikalische Welt des französischen Chansons geprägt haben.
Italiano :
Cover di cantanti che hanno lasciato il segno nel mondo della musica francese.
Espanol :
Versiones de cantantes que han dejado huella en el mundo de la música francesa.
L’événement Chansons « On chante à la Lune Rousse Saint-Voir a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire