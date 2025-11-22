Chansons « On chante à la Lune Rousse La Lune Rousse Saint-Voir

Chansons « On chante à la Lune Rousse La Lune Rousse Saint-Voir samedi 22 novembre 2025.

Chansons « On chante à la Lune Rousse

La Lune Rousse 10, le bourg Saint-Voir Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Reprises de chanteurs et chanteuses qui ont marqué l’univers musical de la chansons françaises.
  .

La Lune Rousse 10, le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74 

English :

Covers of singers who have left their mark on the musical world of French chanson.

German :

Coverversionen von Sängern und Sängerinnen, die die musikalische Welt des französischen Chansons geprägt haben.

Italiano :

Cover di cantanti che hanno lasciato il segno nel mondo della musica francese.

Espanol :

Versiones de cantantes que han dejado huella en el mundo de la música francesa.

L’événement Chansons « On chante à la Lune Rousse Saint-Voir a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire