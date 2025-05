Chansons pour Camille – Salle de bal du Lion D’Or Simandre, 21 mai 2025 16:30, Simandre.

Chansons pour Camille Salle de bal du Lion D'Or 87 rue du 19 mars 1962 Simandre Saône-et-Loire

2025-05-21 16:30:00

Alice Waring, Anaïs Pin et Robin Limoge adressent des chansons à une petite fille Camille et à travers elle à chacun des enfants qui assistent au concert. Les sons des voix et des instruments offrent une grande richesse de timbres qui captivent l’auditoire. Le répertoire est en grande partie issu de l’album CAMILLE enregistré avec Steve Waring. Ce disque est composé de chansons d’André Ricros, le grand-père de Camille.

Les textes célèbrent l’arrivée d’un enfant au sein d’une famille et les premières émotions de la vie… Je te promets ma demoiselle que je vais t’aimer. Longtemps longtemps très longtemps le temps ira en chantant… (André Ricros). Le répertoire s’adresse aussi aux parents Ne marche pas, marchera un jour, on verra bien on a le temps en attendant ne t’arrête pas de la bercer pour sa beauté… (André Ricros). Ici, Alice collabore à nouveau avec Robin Limoge avec qui elle partage la scène depuis 15 ans notamment dans plusieurs spectacles et concerts jeunes publics (Concertimo, Naiss’Anches, Le Chant de la Tourterelle, Monsieur Madame, et Steve Waring 50 ans de scène). Anaïs Pin les rejoint, forte de son expérience dans le théâtre musical et la scène jeune public. (Le banquet de la mandibule, La belle escampette, Qui vive).

Alice Waring chant, clarinette, saxophone soprano, ukulélé, soprano, danse

Robin Limoge contrebasse, chant, clarinette basse, clarinette, arrangements

Anaïs Pin violoncelle, chant

David Crevet mise en scène

Guillaume Chappelier création son

Thierry Gassman création lumières

Brigitte Faur-Perdigou & Adèle Aigrault costumes .

Salle de bal du Lion D’Or 87 rue du 19 mars 1962

Simandre 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 77 67 accords@liondor.org

