Chansons pour (re)découvrir les fabuleuses Fabulettes d’Anne Sylvestre Grande salle Vézelay

Informations pratiques

Vézelay

Chansons pour (re)découvrir les fabuleuses Fabulettes d’Anne Sylvestre

Grande salle 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Trio musica humana – Cie la femme et l’homme debout .

Grande salle 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30 contact@lacitedelavoix.net

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English : Chansons pour (re)découvrir les fabuleuses Fabulettes d’Anne Sylvestre

L’événement Chansons pour (re)découvrir les fabuleuses Fabulettes d’Anne Sylvestre Vézelay a été mis à jour le 2026-09-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)