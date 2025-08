Chansons Primeurs Salle Paul Fort Nantes

Chansons Primeurs Salle Paul Fort Nantes jeudi 26 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 20:30 –

Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte

Pendant leur résidence express, les artistes écrivent leurs textes à partir de contraintes données par le chef de colo Jérôme Rousseaux, alias Ignatus. Un point de départ qui les amène à explorer des territoires nouveaux et à nous surprendre. Ils s’accompagnent les uns les autres avec leurs instruments, et quelques chansons peuvent être chantées en choeur avec tout le groupe. Le jour J, Ignatus fait office de maître de cérémonie pour décrypter certaines contraintes et raconter quelques anecdotes. Pour les artistes, c’est une expérience riche et intense. Pour vous, c’est l’occasion de participer à un spectacle unique et de frôler l’intimité de la création ! Avec Clarika, Sylvie Hoarau (ex Brigitte), Sébastien Rousselet (ex Rouquine), Barbara Zimmer, Adélys, Ben Herbert Larue, Maïa Barouh et Anaïs Rosso

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000