Chansons suédoises et harpe celtique Concert de Sara BUFFLER Chez Paulette Réauville
Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville Drôme
Début : 2025-09-05 18:00:00
2025-09-05
Au terme d’une année de vie en Suède, l’artiste donne à découvrir la musique issue des traditions nordiques. Des chansons en langue suédoise, norvégienne, ou encore en sami, la langue des peuples lapons éleveurs de rennes.
Chez Paulette 30 Route d'Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
At the end of a year living in Sweden, the artist introduces us to music from Nordic traditions. Songs in Swedish, Norwegian and Sami, the language of the reindeer-breeding Lapp people.
German :
Nach einem Jahr in Schweden gibt der Künstler einen Einblick in die Musik der nordischen Traditionen. Lieder auf Schwedisch, Norwegisch und Samisch, der Sprache der Rentier züchtenden Lappländer.
Italiano :
Dopo aver vissuto un anno in Svezia, l’artista offre una panoramica sulla musica delle tradizioni nordiche. Canzoni in svedese, norvegese e sami, la lingua del popolo lappone che alleva le renne.
Espanol :
Tras vivir un año en Suecia, el artista ofrece una visión de la música de las tradiciones nórdicas. Canciones en sueco, noruego y sami, la lengua del pueblo lapón, criador de renos.
