CHANT BULGARE ET PERCUSSIONS

église Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 17:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Chant bulgare Percussions

L’école de musique avec le choeur des adultes de la MJC le choeur vagabond et des élèves percussionnistes. .

église Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 27 52 22 58 julie.zeissloff@mjc-levivarium.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CHANT BULGARE ET PERCUSSIONS Breitenbach a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé