Chant choral, Chapelle de l’Ermitage, Alès
Chant choral, Chapelle de l’Ermitage, Alès dimanche 29 mars 2026.
Chant choral Dimanche 29 mars, 15h00 Chapelle de l’Ermitage Gard
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-29T16:00:00+02:00
Fin : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-29T16:00:00+02:00
Chapelle de l’Ermitage 1638 Promenade de l’Ermitage, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 44 09 06 33 »}]
Avec le chœur Arsis/Cantabile, sur le thème “Ensemble vers Pâques”.