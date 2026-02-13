Chant choral, Chapelle de l’Ermitage, Alès

Chant choral Dimanche 29 mars, 15h00 Chapelle de l’Ermitage Gard

Prix libre

Début : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-29T16:00:00+02:00

Chapelle de l’Ermitage 1638 Promenade de l’Ermitage, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 44 09 06 33 »}]

Avec le chœur Arsis/Cantabile, sur le thème “Ensemble vers Pâques”.