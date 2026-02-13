Chant choral, Église St-Etienne, Anduze

Chant choral Dimanche 22 mars, 15h30 Église St-Etienne Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-22T15:30:00+01:00 – 2026-03-22T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-22T15:30:00+01:00 – 2026-03-22T16:30:00+01:00

Église St-Etienne Place de la République, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 44 09 06 33 »}]

Avec le chœur Arsis/Cantabile, sur le thème “Ensemble vers Pâques”.