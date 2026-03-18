Chant Choral Toulenne

Chant Choral Eglise de Toulenne Toulenne 2026-03-29

Chant Choral Toulenne dimanche 29 mars 2026.

Chant Choral

Eglise de Toulenne Toulenne Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

L’église de Toulenne accueille ce dimanche 29 mars un concert exceptionnel ! Venez découvrir ou redécouvrir trois chorales En Voix la Musique de Toulenne, Olé Choeurs de Sore ainsi que Cantardi de Saint-Macaire !
Laissez-vous emporter par les voix et partagez un instant de musique et d’émotion !   .

Eglise de Toulenne Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 36 98 

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English : Chant Choral

L’événement Chant Choral Toulenne a été mis à jour le 2026-03-13 par La Gironde du Sud