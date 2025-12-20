Chant de la chorale de la Rock School Médiathèque les Temps Modernes Tarnos

Chant de la chorale de la Rock School

Médiathèque les Temps Modernes 1 allée du fils Tarnos Landes

2026-01-17

2026-01-17

2026-01-17

La chorale est composée de 24 chanteurs et chanteuses adultes rassemblés sous la direction de la cheffe de chœur Teona Chitishvili, intervenante pédagogique au sein de la Rockschool, l’école de musiques actuelles de l’association La Locomotive (Bayonne/Tarnos). La chorale répète chaque mercredi de 18 h 30 à 20 heures dans la salle Le Magnéto, à Bayonne. Son répertoire est celui des “musiques actuelles”, avec un programme qui revisite un choix de standards de la pop et du rock avec énergie, passion et beaucoup de bonne humeur.

La chorale de la Rockschool se produit régulièrement en public et vous donne rendez-vous de 17h à 17h45 à la médiathèque de Tarnos.

En partenariat avec la Locomotive et animé par la Rockschool.

Tout public Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque. .

Médiathèque les Temps Modernes 1 allée du fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

