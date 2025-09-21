Chant de marins avec l’association Suroît Maison du pêcheur Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Chant de marins avec l’association Suroît Maison du pêcheur Saint-Gilles-Croix-de-Vie dimanche 21 septembre 2025.

Concert de chants de marins par l’association Suroît

Maison du pêcheur 22 rue du Maroc, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 Vendée Pays de la Loire 02 51 54 08 09 http://www.saintgillescroixdevie.fr Dans le quartier du Maroc, ainsi appelé parce qu’il fut peuplé dès le XVIe siècle par les descendants des Maures d’Espagne surnommés Marocains, la Maison du Pêcheur est une reconstitution d’un intérieur des années vingt. Cette ancienne maison de pêcheur est composée de deux pièces et d’une courette. Rénovée en 1993, elle présente les meubles, ustensiles et vêtements de l’époque ainsi que des informations sur le passé de cette petite cité maritime qu’est Saint Gilles Croix de Vie

