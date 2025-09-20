Chant de marins avec l’association Suroît Place Kergoustin – 85800 Saint Gilles Croix de Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Chant de marins avec l’association Suroît Place Kergoustin – 85800 Saint Gilles Croix de Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie samedi 20 septembre 2025.
Chant de marins avec l’association Suroît Samedi 20 septembre, 10h30 Place Kergoustin – 85800 Saint Gilles Croix de Vie Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00
Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00
Concert de chants de marins par l’association Suroît
Place Kergoustin – 85800 Saint Gilles Croix de Vie Place Kergoustin -85800 Saint Gilles Croix de Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 Vendée Pays de la Loire
Concert de chants de marins par l’association Suroît