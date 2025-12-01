Chant de Noël à Martigues Noël d’Arménie Route du port de Lavéra Martigues

Chant de Noël à Martigues Noël d’Arménie

Jeudi 11 décembre 2025 à partir de 19h30. Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues Bouches-du-Rhône

La tournée des chants de Noël s’arrête à Martigues pour vous inviter au voyage dans la pure tradition. Rendez-vous au Conservatoire de musiques et de danses Picasso pour vivre un Noël dans la tradition de l’Italie du sud avec le groupe StaccaNapoli.

À l’approche de Noël, le chœur Sahak Mesrop nous convie à un moment de partage et de recueillement, dans l’esprit de l’Avent et des traditions arméniennes.

À travers des chants liturgiques, mélodies populaires et pièces poétiques, le programme déploie un riche répertoire, transmis depuis des siècles, porté par la force des voix et un accompagnement instrumental aux sonorités traditionnelles.



Entre ferveur et douceur, Noël d’Arménie invite à vivre une expérience sensible et lumineuse, fidèle aux valeurs de solidarité et de célébration qui accompagnent cette période de l’année.



En décembre, la tournée des Chants de Noël proposée par le Département des Bouches-du-Rhône vient animer les villes et villages de Provence pour célébrer la période de l’Avent. .

