Chant des enfants et ouverture du calendrier de l’avent Surbourg samedi 6 décembre 2025.
Rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Profitez de plusieurs chants des enfants du village et découvrez la case numéro 6 du calendrier de l’avent qui marque la Saint-Nicolas !
Rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr
English :
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Enjoy several songs sung by the village children, and discover box number 6 of the Advent calendar, which marks St. Nicholas Day!
German :
[WEIHNACHTEN IN OUTRE-FORÊT] Genießen Sie mehrere Lieder der Kinder des Dorfes und entdecken Sie das Feld Nummer 6 des Adventskalenders, das den Nikolaustag markiert!
Italiano :
[Godetevi una serie di canzoni cantate dai bambini del villaggio e scoprite la casella numero 6 del calendario dell’Avvento in occasione di San Nicola!
Espanol :
[NAVIDAD EN EL EXTERIOR] Disfrute de varias canciones cantadas por los niños del pueblo y descubra la casilla número 6 del calendario de Adviento para recordar a San Nicolás
