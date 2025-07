Chant des oiseaux entre dunes et falaises au soleil couchant Dunes Sauvages Saint-Pierre-Quiberon

Chant des oiseaux entre dunes et falaises au soleil couchant Dunes Sauvages

Port Pigeon Côte Sauvage Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Début : 2025-07-21 20:30:00

fin : 2025-07-21 22:00:00

2025-07-21

Équipés d’amplificateurs, de casques audios et de masques, tendez l’oreille pour écouter les oiseaux de la pinède et des dunes en été. Entre écoute et imitation, jouons ensemble pour apprendre à reconnaître quelques chants et cris de nos amis à plumes au soleil couchant !

À partir de 6 ans. .

Port Pigeon Côte Sauvage Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80

