Chant des oiseaux, Entrée du bois François Desgranges route de Tercei à Argentan, Argentan

Chant des oiseaux Samedi 11 avril, 09h00 Entrée du bois François Desgranges route de Tercei à Argentan Orne

Gratuit, dès 10 ans.

Début : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T11:00:00+02:00

Parcourez les chemins pour écouter les mélodies forestières du printemps et apprenez à reconnaître quelques chants. Dès 10 ans.

Entrée du bois François Desgranges route de Tercei à Argentan route de Tercei à Argentan Argentan 61200 Orne Normandie

Béatrice gillot