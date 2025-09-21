« Chant des tempêtes » de Stéphanie Cherpin Embrun centre d’art contemporain les Capucins Embrun

« Chant des tempêtes » de Stéphanie Cherpin Embrun centre d’art contemporain les Capucins Embrun dimanche 21 septembre 2025.

« Chant des tempêtes » de Stéphanie Cherpin Dimanche 21 septembre, 15h00 Embrun centre d’art contemporain les Capucins Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Chant des tempêtes » de Stéphanie Cherpin

avec la participation des adolescent·es du Futur Antérieur, établissement de santé soins-études (Embrun)

En 1985 sort le jeu vidéo “La légende de Zelda”, dans lequel le·a joueur·se incarne Link, héros aux traits androgynes, embarqué dans d’innombrables aventures dans sa quête de la princesse Zelda. Succès planétaire, quiconque y a joué pourra vous siffler le morceau thème du jeu, le “chant des tempêtes” (song of storms) qui permet à Link de déclencher la pluie et le vent, mais aussi de révéler des grottes secrètes, d’arroser les haricots magiques d’où naissent les fées, et surtout de voyager entre son moi adulte et enfant. Ces notes entêtantes, qui inspirent la création autant que la destruction, tout en appelant la nostalgie, Stéphanie Cherpin les a tout de suite adorées quand son fils les apprenait à la guitare.

Elles donnent leur titre à son exposition au centre d’art, une installation d’un seul tenant, massive comme un barrage ou une barricade, composée d’une profusion de choses, ou plus exactement d’un max de trucs : des objets dépecés et détournés, des matières chauffées et transformées et des œuvres de précédentes expositions réassemblées. Le tout forme un ensemble d’où se dégage un flux vibrant, une sorte de boîte de nuit de matériaux, qui semble pouvoir tout ingérer, car selon Stéphanie Cherpin, “il n’y a pas vraiment de limite à ce qui peut entrer dans l’exposition”. D’ailleurs, dire qu’il s’agit d’une “exposition personnelle” est en fait inexact : aucune de ses expositions ne l’est vraiment. Enfin, personnelle, oui, mais pas individuelle, car Stéphanie Cherpin a l’habitude de s’entourer d’œuvres produites par d’autres artistes qu’elle invite, ou réalisées dans différents contextes de transmission, comme ici avec les adolescent·es résident·es au Futur Antérieur, établissement de santé soins-études situé à Embrun, auprès desquel·les l’artiste a été en résidence à l’été 2025.

Cette pratique intuitive, joyeuse et gloutonne de la sculpture résulte de vingt ans d’expérimentations à désapprendre le sérieux de l’autonomie de l’art, la préciosité qui serait synonyme de valeur, le geste unique et le travail en solitaire, pour valoriser les énergies collectives, le plaisir et la confiance aux matières. Cet art de l’assemblage emprunte autant au film, au traveling ou au found footage, qu’à la musique, aux featurings et aux playlists ; à la façon du “chant des tempêtes” de Zelda, il embarque dans des allers-retours entre plusieurs espaces-temps, semés de transformations, de ruses et d’amitiés.

Embrun centre d’art contemporain les Capucins Espace Delaroche, 05200 Embrun Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.lescapucins.org Centre d’art contemporain Les Capucins, ancien couvent (XVIIe siècle) transformé en lieu d’exposition. Ouvert de Pâques à la Toussaint. Entrée libre

« Chant des tempêtes » de Stéphanie Cherpin

Clara Pasteau & Marie-Mam Sai Bellier