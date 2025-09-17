Chant diphonique Mairie Saint-Mathieu
Chant diphonique Mairie Saint-Mathieu mercredi 17 septembre 2025.
Chant diphonique
Mairie 1 Place du Docteur Hugonneau Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-09-17 2025-10-01 2025-10-15 2025-10-29 2025-11-12 2025-11-26 2025-12-03
Chant diphonique avec Ïéronimous. .
Mairie 1 Place du Docteur Hugonneau Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine association@cultureentete.fr
