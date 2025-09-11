CHANT ET ACCORDÉON Salle de l’Orée des Jardins Nozay

CHANT ET ACCORDÉON Salle de l’Orée des Jardins Nozay jeudi 11 septembre 2025.

CHANT ET ACCORDÉON

Salle de l’Orée des Jardins 22 Impasse des 5 Baies Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 10:00:00

fin : 2025-09-11 11:30:00

Date(s) :

2025-09-11

Profitez d’un moment convivial à chanter accompagné de l’accordéon !

Venez nombreux chanter accompagné de l’accordéon et passer un moment convivial avec Martine.

Seniors

Gratuit

Sur inscription .

Salle de l’Orée des Jardins 22 Impasse des 5 Baies Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

English :

Enjoy a sing-along with the accordion!

German :

Genießen Sie einen geselligen Moment beim Singen mit Akkordeonbegleitung!

Italiano :

Unisciti al divertimento e canta con la fisarmonica!

Espanol :

¡Únete a la diversión y canta con el acordeón!

L’événement CHANT ET ACCORDÉON Nozay a été mis à jour le 2025-08-26 par Pays Erdre Canal Forêt